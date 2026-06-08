笠松競馬場のXが8日までに更新され、NHK『新プロジェクトX〜挑戦者たち〜』（総合テレビ、毎週土曜後8：07）で、名馬オグリキャップが特集されると伝えた。【画像】『新プロジェクトX』で名馬オグリキャップ登場へXでは「7月18日（土）放送のNHK＃新プロジェクトXはオグリキャップの特集です」と予告し、「名馬オグリキャップを当時の関係者が振り返るドキュメンタリー笠松競馬場も登場します！ぜひご覧ください」と呼びか