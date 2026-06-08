栃木県宇都宮市の中心部でクマの目撃情報が相次ぎ、公立の全ての小中学校が休校となるなど影響が出ています。■住宅街に“クマの足跡”8日午後、住宅街の中にある畑を警察が入念に調べていました。調べていたのは、クマとみられる足跡です。通報者「足跡を見て、もしかしたらクマなのかなと。おとといの時点ではなかった記憶」畑の所有者「おっかない。怖い。この辺で襲われたら、そうしたら怖い」◇8日未明には、栃木県宇都宮市を