火の手は7日午後3時ごろ、福島市の住宅から上がりました。火は約1時間後に消し止められましたが住宅1棟を全焼。焼け跡から女性の遺体が見つかりました。当時、火元の家には78歳の女性がいたとみられていて、警察が身元の確認を急いでいます。一方、福島・いわき市の住宅街でも火災が発生。通報が警察に寄せられたのは6日夜。当時の様子について近くに住む人は「何十発という間隔でボンボンボンボン爆発しているような音がした」と