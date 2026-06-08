百貨店各社のお中元商戦が始まった。今夏は平年以上の暑さが予想されており、冷たい飲料やアイスなど涼しさを感じられる商品を例年よりも充実させている。１１日（日本時間１２日）に開幕するサッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）の盛り上がりを当て込んだ商品や、物価高を背景とする節約志向に応えた割安な商品もそろえ、消費者の需要喚起を図る。（奈良橋大輔）「清涼感」拡充日本橋三越本店（東京都中央区）が３日に特設したお