「午後の紅茶」や「生茶」が1年ぶりに値上げします。キリンビバレッジは、缶やペットボトル飲料など全体の9割にあたる166品目を、10月1日から値上げすると発表しました。値上げ幅は5％から18％で、「午後の紅茶ストレートティー 500ｍL」は200円から220円に、「生茶 2L」は460円から520円に値上げします。キリンビバレッジは値上げの要因について、原材料費の高騰に加え、容器の価格や物流費の値上がりなど中東情勢の影響が一部含