サッカー選手の佐野航大（22）が6月4日、Instagramを更新。自身の近影を投稿した。 【画像】久保建英の“超ショート丈”パンツにチーム公式SNSもツッコミ「センスいいw」「鈴木優磨専用では？」と反響 「Top countryI need another stomach」と投稿されたのは、私服姿でカメラに向かってほほ笑む佐野の姿。テーマパークを楽しむオフショットのほか、近江牛や高級寿司の写真も投稿されて