女子プロゴルファーの上田桃子（39）が6月4日、Instagramを更新。ロサンゼルスを訪れたときのオフショットを投稿した。 【画像】園田彩乃、初めて自身の”バストの悩み”を打ち明ける ネットからはねぎらいの声「大変な苦労がありますね」 投稿されたのは、膝丈の短パンにキャップを着用したストリートな出で立ちの上田の姿。2枚目には白黒の自身の近影をアップし、LAを満喫した様子が伝わってくる。