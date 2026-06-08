YouTubeチャンネル「ひとり開業チャンネル / by Build’s」が、「【ガチ説教】貯金1000万で「おにぎり屋FC」を考えてる会社員を全力で引き止める【フランチャイズ】」と題した動画を公開した。株式会社アクアの取締役である松原氏が、おにぎり屋のフランチャイズ（FC）加盟を検討する会社員に対し、「おにぎり屋はダメです！」と店舗ビジネスの厳しい現実を突きつけている。 動画には、FC加盟相談者としてシステムエンジニア（S