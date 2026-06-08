izna（イズナ）が、3rd ミニアルバム『SET THE TEMPO』をリリース。新曲「METRONOME」のMVも公開された。 ■【動画】izna「METRONOME」MV ■iznaが自分だけのリズムを見つけていく物語 iznaの3枚目となるミニアルバム『SET THE TEMPO』 は、混乱する感情と雑音のなかでも揺らぐことなく、iznaが自分だけのリズムを見つけていく物語を描いている作品。2ndミニアルバム『Not Just Pretty』を通じて、「可愛い」という枠