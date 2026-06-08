■段違いのムービングステージに立ちムーディーなライトに照らされた姿が公開 【写真・動画】Snow Man9人での「Miss Brand-New Friday Night」ライブフォト＆パフォーマンス①～② Snow Man公式SNSに、『Snow Man Dome Tour 2025-2026 ON』のライブ映像が公開され、告知としてライブショットが公開された。 今回公開されたのは、「Miss Brand-New Friday Night」。7月1日発売