■6月号『SPUR』に登場した目黒のインタビューが公開 【写真】目黒蓮がメガネ越しにのぞき込むような視線を向ける白シャツルックなど①～② 日本発信のモード誌『SPUR（シュプール）』公式SNSにて目黒蓮のインタビュー記事告知が投稿され、ビジュアルも公開されている。 目黒は6月号特別版の表紙にも登場しており、このたびSPURのWEBサイトにもインタビューが公開された。