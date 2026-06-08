周南市の幼稚園児たちがバケツの中で稲を育て、コメをつくる「バケツ稲」に挑戦しました。「バケツ稲」に挑戦したのは周南市の大河内幼稚園の年中と年長の園児あわせて40人です。大河内幼稚園ではコメづくりを通じて子どもたちに食への関心をもってもらおうとJA山口県熊毛支所の指導のもと毎年バケツを使ったコメ作りに取り組んでいてことしで12回目です。不思議な感触を楽しむ園児たち。園児たちはまずバケツに入った土に水を加え