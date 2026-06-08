被爆者から直接聞いた証言をもとに高校生が描いた「原爆の絵」が完成し、披露されました。広島市の基町高校では、2007年から被爆者の体験を生徒が聞き取り「原爆の絵」を制作しています。6月8日、7人の被爆者の証言をもとに描いた14作品が披露されました。初めて参加した被爆者の八幡務さん。10歳で被爆した時の証言をもとに、爆風で壁に張り付いた黒焦げの死体が剥がされる様子が描かれました。■被爆体験証言者八幡 務