選挙権を持つ前から政治や選挙に関心を持ってもらおうと山口市の小学校で出前授業が行われ、児童が模擬選挙を体験しました。山口市阿東のさくら小学校で決めるのは「給食の献立ナンバー1」。5、6年生が班に分かれて候補となる献立を考えます。児童「きな粉揚げパンにする？ココア揚げパンにしよ」候補にあがったのはこちらの4つの献立、この中から1番食べたい献立に投票します。模擬選挙で使われる投票記載台や投票箱は実際