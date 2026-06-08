○学情 [東証Ｐ] 発行済み株式数(自社株を除く)の3.0％にあたる40万株(金額で6億5000万円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は6月9日から10月31日まで。 ○ナガセ [東証Ｓ] 発行済み株式数(自社株を除く)の9.50％にあたる250万株(金額で55億円)を上限に、6月9日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施する。 ○旭情報 [東証Ｓ] 発行済み株式数の2.12％にあたる35万株の自社株を消