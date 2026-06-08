J1百年構想リーグ最終戦の翌日、サンフレッチェ広島のガウル監督が特別大会を総括しました。■サンフレッチェ広島ガウル 監督「最終的には僅差だったとはいえ、パフォーマンスが必ずしも順位に見合っていなかったので複雑な気持ち。まだ道半ば、自分たちがやりたいことにフォーカスして積み上げていくということを引きつづきやっていきたい。」ガウル監督が会見で強調していたのが「新しいことをやるため