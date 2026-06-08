―GPUの放熱抑制が喫緊の課題に浮上、AIインフラの経済性を左右し開発進む― 米半導体大手エヌビディア のジェンスン・ファンCEOは3月、「すでにAGI（汎用人工知能）を達成した」と述べた。同氏の発言には賛否が分かれそうだが、AIの発展は我々の予測をはるかに超えた水準にあることは間違いない。このAIの驚異的な発展を支えているのがデータセンター（DC）だ。米ビッグテックを中心とするDCへの巨