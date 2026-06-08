たった一枚の全国大会の切符をかけた『インターハイ県予選・決勝』。開志国際・帝京長岡ライバル同士の対決は白熱の試合となりました。 冬のウインターカップ県王者『開志国際』と、2025年夏のインターハイ県王者『帝京長岡』。決勝は毎年しのぎを削るライバル対決となりました。 第1Qは互いに譲らず16－15の1点差となりますが、第2Qで帝京長岡の留学生モモドゥが躍動。インサイドで得点を奪え