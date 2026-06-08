広島県警によると、自転車の「青切符」制度で、2026年4月の導入から2か月間に切符を交付した違反は150件でした。そのうち、スマートフォンを操作しながら運転する「ながらスマホ」が119件で、約8割を占めました。また、指導警告は3449件でした。【2026年6月8日 放送】