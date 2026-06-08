華やかなヘアスタイルや振り袖姿。美容技術の日本一を目指す全国大会への切符をかけた県予選が山口市で開かれました。このコンクールは美容師の技術向上を目的に毎年開かれているものでことしはヘアと着付けなど4部門5種目で競技が行われ一般と学生あわせて360人が出場しました。フリースタイルカットのテーマは「トレンドスタイル」です。事前にカラーリングしたモデルの髪にハサミを入れ制限時間40分で