8日(月)は天気が下り坂で、気温があまり上がりませんでした。正午の気温は、新潟市中央区で20℃、また上越市高田や佐渡市相川では19℃台とかなり涼しくなりました。 さて、この時間は広い範囲で雨が降っていますが、9日(火)も傘が必要なところがありそうです。 ◆9日(火)午前9時の予想天気図 県内付近は、はじめ気圧の谷となり湿った空気が集まりやすいでしょう。このため、9日(火)昼ごろまでは雨雲のかかるところがあ