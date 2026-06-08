障がいの有無などに関わらずサッカーを一緒に楽しむイベントが、広島市内で開かれました。■広島テレビ有田 優理香 アナウンサー「専用のクラッチを使って、片足でプレーするアンプティサッカー。難しいですが、とても楽しいです。」このイベントは、障がいの有無や年齢に関係なく、サッカーで交流しようと開かれているもので、今回で6回目。元日本代表で主催団体の会長・北澤豪さんや、サン