太平洋戦争中、原因不明の爆発事故を起こして沈没した「戦艦陸奥」。沈没から83年。周防大島町で今年も慰霊祭が営まれました。慰霊祭には遺族などおよそ60人が参列し、亡くなった乗組員に思いを馳せました。旧日本海軍の主力戦艦「陸奥」。1943年6月8日岩国市の柱島沖に停泊中、原因不明の爆発事故を起こして沈没し乗組員1121人が命を落としました。戦後、船体の引き揚げ作業が行われましたが今も3分の1ほどが海底に眠ったままとな