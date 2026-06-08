チャレンジグルメ大食いW杯開催！森保一監督の長男＆元日本代表も参戦で爆食！OWV浦野もM!LKに対抗心！▽密着11年はなわ一家に衝撃の新展開が!?◯みどころ▽サッカー日本代表森保一監督の長男が初参戦！3.3kg超ヘビー級肉うどんを爆食！二男三男も熱烈応援▽元ソフトバンク森唯斗が参戦！OWV浦野もM!LKに対抗心燃やし魂の爆食！11連勝中きつね淡路にギャル曽根今年2敗目ピンチ!?▽密着11年はなわ一家に新展開！三男・昇利くん柔