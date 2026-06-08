V.LEAGUE MEN EASTの北海道イエロースターズは、大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）のウルフドッグス名古屋より、セッターの早坂心之介（26）とリベロの渡辺俊介（38）が移籍加入することを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 宮城県出身の早坂は大東文化大学を卒業後、2023年に大同特殊鋼レッドスター（現・大同特殊鋼知多レッドスター）へ入団。その後、VC長野トライデン