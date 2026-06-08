6月9日（火）の近畿地方は、広い範囲での雨は早朝まで。その後も、南の地域ほどにわか雨に要注意です。 気圧の谷や湿った空気の影響で8日（月）の夜は本降りの雨が続くでしょう。 その後、火曜の未明や明け方までは、広い範囲で雨が降りそうです。 ただ、朝からは雨のやむ所が多く、通勤通学の時間は北部や中部ではもう傘の要らない天気の所が多い見込みです。 南の地域ほど、海上に停滞する梅雨前線の影響で、雲の