飛鳥時代の遺跡「飛鳥・藤原の宮都」世界文化遺産登録へ一体どんな場所？ 世界文化遺産登録に向け、奈良県にある飛鳥時代の遺跡「飛鳥・藤原の宮都」がユネスコの諮問機関（イコモス）から登録勧告を受けたことが発表されました。 【写真を見る】「飛鳥・藤原の宮都」構成する19の遺跡はそれぞれどこに？一覧を地図で見る 1300年の時を超え今も豊かな文化が息づく「飛鳥・藤原の宮都」はどんなところなのか。この場所に縁