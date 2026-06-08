名古屋市のショッピングモールで、複数の人が異臭を訴え、消防や救急が対応しています。多数のけが人が出ているという情報もあり警察が確認中です。消防によりますと、きょう午後5時すぎ、名古屋市西区のショッピングモール「モゾ・ワンダーシティ」の4階で、「多くの人がせき込んでいる」と消防に通報がありました。「けが人が多数出ている」という情報もあり、警察や消防が確認を急いでいます。ショッピングモールの管理事務所に