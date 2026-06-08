タレントのマツコ・デラックスが8日放送のTOKYO MX『5時に夢中！』（後5：00）に生出演。腸内検査で発覚した衝撃の事実を明かした。【写真】「痩せましたな」復帰し、近影に反響が寄せられたマツコ・デラックスこの日のメールテーマ「申請すればギネス記録を獲れると思っていること」についてトークしたマツコは「私、昔に腸内菌をみてもらったことがあるのよ。家畜にしか入っていない菌が見つかったのよ」と告白し、スタジオ