女優の本田望結（22）が8日、自身のインスタグラムを更新。生活に欠かせないものを紹介した。本田は「生活に欠かせないピラティス！先生方、いつもありがとうございます」とつづり、ピラティスに打ち込んでいることを明かした。さらに、ピラティスウエアでのショットや、引き締まった二の腕やウエストをのぞかせたショットなども公開した。フォロワーからは「望結ちゃんますます綺麗になってるね」などのコメントが寄せら