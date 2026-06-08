◇MLB エンゼルス13-5ドジャース(日本時間8日、ドジャー・スタジアム)ドジャースのフレディ・フリーマン選手がエンゼルス戦で2安打を放ち、メジャー通算2500安打の大台まであと”2本”に迫っています。この日は1番大谷翔平選手、2番フリーマン選手の1、2番コンビで出場。初回は得点につながりませんが、安打を記録します。2点を追う3回には、前を打つ大谷選手が安打を放つと、フリーマン選手が初球のカーブをとらえ、連打でチャン