元タレント・田代まさしさん（69）が8日までに更新されたYouTube「井口・谷本・島やんのながら見チャンネル」にゲスト出演。「令和の虎」に志願者として登場した際、辛らつな言葉を浴びせられたエピソードについて言及する場面があった。田代さんは「もう一度鈴木雅之の隣で歌えたら、死んでもいい」という目標を掲げ、企画に挑戦。足がかりのイベント運営費として100万円を希望していたが、そこで“ドラゴン細井”こと実業家