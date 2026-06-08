女性ラッパーでシンガー・ソングライターのちゃんみな（２７）が一定期間の療養に入ることが８日、分かった。公式サイト上で明らかにされた。療養に伴い、１３日に都内で行われる「ＭＵＳＩＣＡＷＡＲＤＳＪＡＰＡＮ２０２６」への出演を見合わせる。サイト上では「この度、ちゃんみながのどの不調をはじめとする体調不良を訴え、医療機関で診察を受けた結果、『甲状腺機能低下に伴うのどの不調』と診断されました」と報