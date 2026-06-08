カーリング日本選手権２日目（８日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）、女子１次リーグ第２戦目でＳＣ軽井沢クラブが五輪２大会連続メダルのロコ・ソラーレに８―０で快勝した。試合は落ち着いた展開でスタート。第３エンド（Ｅ）まで両者無得点が続く。第４Ｅに３点を先制した軽井沢が流れをつかんで得点を重ね、第７Ｅで相手のコンシードを引き出した。今大会は例年より遅い６月開催。さらにカーリング専用ではない会場ということもあり