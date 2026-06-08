読売テレビ・特別解説委員の高岡達之氏が８日、「かんさい情報ネットｔｅｎ．」（大阪・読売テレビ）に出演し、「匿名・流動型犯罪グループ（トクリュウ）」による未成年者を使った犯罪事件について解説した。大阪府内では今年２月以降、手荒な方法で店舗などに侵入し金品が盗まれる事件が約６０件発生している。その犯罪に関わっていると指摘されているのがトクリュウだ。大阪府警は先週、窃盗などの疑いで指名手配していた