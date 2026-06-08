メ～テレ（名古屋テレビ） カンボジアを拠点とした特殊詐欺事件で、男性を「かけ子」として紹介した疑いでリクルーターの男が逮捕されました。 職業安定法違反の疑いで逮捕されたのは大阪府に住む職業不詳の山本克哉容疑者（30）です。 警察によりますと山本容疑者はおととし、他の者と共謀して当時21歳の男性をカンボジアにある特殊詐欺の拠点に「かけ子」として紹介した疑いが持たれています。