メ～テレ（名古屋テレビ） 今週末「日本陸上」が名古屋で行われるのを前に大会アンバサダーを務める陸上選手らがメ～テレ本社を訪問しました。 パロマ瑞穂スタジアムで行われる「日本陸上競技選手権大会」は、陸上競技の日本一を決める国内最高峰の大会です。 8日は大会アンバサダーを務める愛知県出身で長距離の鈴木亜由子選手、元短距離選手の市川華菜さん、元ハンマー投選手の室伏由