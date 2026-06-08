安定した生活を手放す決断は、誰にとっても怖いものです。特に、守るべき家族がいると、その不安はさらに大きくなります。正解のない選択に向き合う瞬間、何を信じて進むべきなのでしょうか。今回は、筆者の友人の体験談をお届けします。 突然の「会社を辞めたい」 私たち夫婦は、結婚10年目。大手企業に勤め、安定した生活を支えてくれていた夫のおかげで、何不自由なく暮らしていました。 しかし先日、夕食の席で突