AI技術のめざましい発展はさまざまなタスクを便利にする一方で人間の仕事を奪うという懸念もあり、2025年の1年間でAIが純雇用をイギリスで8％・日本で7％・ドイツで4％減少させたという調査結果もあります。そのような中で、「大規模言語モデル(LLM)が私のソフトウェアエンジニアとしてのキャリアを侵食しており、どうすればいいのか分かりません」というブログ記事が大きな反響を集めています。LLMs are eroding my software engi