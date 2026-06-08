ロックバンド「大大嬢」のボーカルで、インフルエンサーの藤田シオンが7日、自身のX(旧ツイッター)を更新。運営の署名入りの文書を公開し、迷惑行為を繰り返したファン1人に「今後開催される藤田シオン関連イベントへの出入り禁止措置、および各種SNSのブロック対応を行いました」と発表した。 【写真】枚数すごっぽっちゃりインフルエンサー積み上げられた寿司の皿 様々な被害があったことも公