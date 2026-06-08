元TBSでフリーアナウンサーの枡田絵理奈が7日、自身のインスタグラムを更新。同窓会に参加したことを報告した。 【写真】打ち合わせしたかのよう美肌のぞくゴージャスな装いにお嬢様感 枡田アナは「昨日は、母校、成城大学の同窓会でした」と伝え、「私は今回2度目の参加。 広島に住む成城の卒業生がたくさん集まりました成城らしい、温かく朗らかな空気の楽しい会でした」と楽しい時間を過ごしたこと