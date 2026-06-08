大津赤十字病院（滋賀県大津市）に勤務していた女性看護師が2021年に自殺し、遺族が慰謝料など約1億円の損害賠償を求めた裁判の第1回口頭弁論が4日、大津地裁で行われた。病院側は遺族の請求に対して争う姿勢を示している。 2021年3月、呼吸器内科の看護師として勤務していた女性は、新型コロナウイルスに感染している疑いがある患者を搬送する際に、手袋をしたまま処置室のカーテンに触れた。すると、それを見た救急科部