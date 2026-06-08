今月5日、魚津市の北陸自動車道で道路工事現場に大型トラックが突っ込み作業員2人が死亡した事故で、トラックを運転していた福島県の56歳の男が酒気帯び運転などの疑いできょう逮捕されました。調べに対して容疑者は「事故を起こしたことは間違いないが、酒には酔っていなかった」と話しているということです。この事故は今月5日の午後、魚津市大海寺野の北陸自動車道下り線の道路工事現場で、工事用車両2台に走ってきた大型トラッ