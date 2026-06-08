大手ゼネコン「大成建設」前会長の山内隆司氏（７９）が、名誉顧問職を解かれたのは不当解雇にあたるとして、同社に名誉顧問の地位確認などを求めた訴訟で、東京地裁（畦地英稔裁判官）は８日、請求を棄却する判決を言い渡した。判決によると、社長や会長を歴任した山内氏は２０２３年に名誉顧問に就任したが、翌２４年に解職された。訴訟で山内氏側は「解職は経営陣の責任を問うたことに対する報復だ」と主張。名誉顧問への就