ボートレース尼崎の尼崎市市制110周年記念G1「尼崎センプルカップ」（開設74周年記念）は初日を終えた。宮田龍馬（28）が初日4Rでインからコンマ11のスタートを決め、的確に押し切り、地元で好スタートを切った。「いい調整ができた。前検は伸び型だったけど、今はバランスが取れている。タイムが出ているし、スリットでのぞいていく」5月に当地で走ったペラをベースに、着実に上積みを果たして方向性も定まった。選手にと