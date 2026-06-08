高市早苗総理は8日、自民党総裁選をめぐる高市陣営のネガキャン（誹謗中傷）動画疑惑に関し、動画作成者とされる男性が共同通信の取材に新たに答えたことに関して記者団の質問に答えた。【映像】 高市総理 笑顔→真顔に変わった瞬間（実際の様子）動画作成者とされる男性は共同通信の取材に応じ「高市首相を当選させる目的で小泉進次郎氏を批評する動画を独自のAIソフトで作成、投稿した」と証言。「首相の秘書から『小泉氏を