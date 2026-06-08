けがで別メニュー調整を行っているキャプテンの遠藤航選手（33）。森保監督が初戦に向けて力強く明言しました。メキシコでの事前キャンプを行う森保ジャパン。別メニュー調整のなか、7日に初めてグラウンドに姿を見せたキャプテン・遠藤航選手の状態について森保監督が「遠藤はW杯開幕戦にプレーできると。できないとは一言も言われていないので、信じて願って待つだけです」と明かしました。目標である“最高の景色へ”、森保監督