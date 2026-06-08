元乃木坂46の樋口日奈（28）が8日、インスタグラムを更新。芸能生活40周年を迎えたお笑いタレントの玉袋筋太郎（58）を祝福した。樋口は、玉袋がMCを務めるBS−TBSの町飲みトーク番組「町中華で飲ろうぜ」（月曜午後10時）に24年4月から出演しており、豪快な飲みっぷり・食べっぷりで人気を博し“町中華スナイパー”の愛称で親しまれている。6日に開催された「第一回玉袋筋太郎芸能生活四十周年を祝う会」に出席し、金屏風の前で玉