Jリーグと日本代表が公開した動画が、多くの反響を呼んでいる。Jリーグとサッカー日本代表の公式Xは６月７日、１本の動画を公開。投稿された映像では、日本代表を率いる森保一監督が北中米ワールドカップ（W杯）に臨むメンバーを発表する中継が流れ、かつてJリーグでプレーした谷口彰悟（元川崎フロンターレ）や鎌田大地（元サガン鳥栖）、前田大然（元松本山雅FC）らの名前が読み上げられた瞬間、それぞれのファン・サポータ