孫子曰く「利に合わばすなわち動き、利に合わざればすなわち止む」という教えがある。戦闘に長けた者は、敵の先陣と後衛が接続しないように、または敵部隊同士が援護し合わないようにする。敵部隊が分散するように、戦列が整わないように。そして敵の態勢と比べて有利だったら戦闘を仕掛け、不利だったら戦いを止めるべき、という意味である。北中米ワールドカップ、グループステージ初戦で当たるオランダ戦、日本はその教え